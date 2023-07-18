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Коммерсантъ FM
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США выделяют Украине $250 млн на поддержку с/х после выхода РФ из зерновой сделки

США выделяют дополнительные $250 млн на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины. Решение принято в рамках Инициативы устойчивости сельского хозяйства—Украина (AGRI—Украина). Таким образом, общий объем инвестиций правительства США в программу достиг $350 млн, сообщило Агентство США по международному развитию (USAID). Заявление сделано на фоне приостановки зерновой сделки между Россией и Украиной.

«Выделив дополнительные $250 млн, USAID способствует расширению критически важной сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как ирригация, элеваторы, перевалочные мощности, а также портовой и пограничной инфраструктуры. USAID также расширит свою поддержку, чтобы предоставить малым и средним сельскохозяйственным предприятиям доступ к финансированию и сельскохозяйственным ресурсам, которые им необходимы для выполнения их планов посева и сбора урожая на 2023 год»,— говорится в сообщении агентства.

Как работала зерновая сделка

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AGRI—Украина была запущена в июле 2022 года.

Зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

Вчера, 17 июля, российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. Вернется Москва к зерновой сделке только после выполнения второй части стамбульских договоренностей — разблокировки доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Зерновая разделка».

Мария Федотова

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