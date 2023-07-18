Лужский мясокомбинат попал под заморозку

Купившее на торгах Лужский мясокомбинат ООО «Трансагро» заморозило проект по его развитию. Компания собиралась вложить в реконструкцию площадки 500 млн руб. и наладить выпуск баранины и говядины под собственным брендом. Свое решение в «Трансагро» объяснили арестом имущества в рамках банкротства Лужского комбикормового завода. Однако конкурсный управляющий этого предприятия настаивает, что эти события не связаны между собой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

О том, что «Трансагро» приостановило проект по реконструкции Лужского мясокомбината, „Ъ“ рассказал совладелец компании Виктор Феллер. Это вынужденная мера, которая связана с незаконным арестом имущества «Трансагро» в рамках банкротства Лужского комбикормового завода, утверждает он. Активы Лужского мясокомбината были выведены из конкурсной массы предприятия и проданы на торгах, но, несмотря на это, на них были наложены обеспечительные меры, говорит господин Феллер.

В мае суд арестовал имущество «Трансагро» в пределах 12 млн руб. по запросу конкурсного управляющего Лужского комбикормового завода Александра Моисеева, следует из картотеки арбитражных дел. Сейчас введение обеспечительных мер обжалуется, говорит господин Феллер.

В 2022 году «Трансагро» проявило интерес к приобретению на торгах Лужского комбикормового завода (как и Лужский мясокомбинат, ранее он был частью холдинга «Парнас-М» Сергея Удачина). Представлявшее компанию на торгах в качестве агента ООО «А-Групп» заключило договор о покупке комбикормового завода за 252,3 млн руб., но затем «Трансагро» попросило признать сделку недействительной. Свою позицию компания обосновала тем, что «А-Групп» ошибочно подала заявку на несогласованную с ней сумму в 350 млн руб. Параллельно с этим «Трансагро» потребовало расторгнуть договор купли-продажи и провести повторные торги по продаже Лужского комбикормового завода. В компании указывали, что нарушение порядка аукциона приведет к убыткам, но суд отказался удовлетворить ее требования. В мае на новых торгах Лужский комбикормовый завод за 192 млн руб. купил агрохолдинг «Митпром».

Вероятно, речь идет о внутренних проблемах «Трансагро», поскольку прямой связи между заморозкой инвестиций и арестом имущества нет, отмечает господин Моисеев. У компании была возможность купить предприятие на торгах, но оплата не была произведена, подчеркивает он. По словам конкурсного управляющего, о сложностях с Лужским мясокомбинатом ему стало известно из СМИ.

Для «Трансагро» будет непросто добиться отмены обеспечительных мер, поскольку судом была установлена его противоречивая и непоследовательная позиция в отношении проведенных торгов, полагает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. При этом у компании остается возможность доказать, что она рассчитывала получить приобретенные на торгах активы, свободные от притязаний кредиторов, что не могло быть обеспечено в условиях выявленных нарушений, считает эксперт. В этом случае суд может отменить обеспечительные меры, признав действия «Трансагро» не противоречащими обычному поведению добросовестного приобретателя, резюмирует госпожа Галеева.

Константин Куркин, Санкт-Петербург