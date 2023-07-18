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«Ростех» передал первую партию скорострельных минометов «Дрок» армии

Госкорпорация «Ростех» передала первую экспериментальную партию новых самоходных 82-миллиметровых скорострельных минометов «Дрок» вооруженным силам России. Минометы будут использоваться в зоне военной операции РФ на Украине.

«Комплекс 2С41 "Дрок" создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун". Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес»,— сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

По данным госкорпорации, комплекс позволяет военным вести огонь не выходя из кабины. Также к числу преимуществ «Дрока» его создатели относят высокую скорострельность: она составляет более 10 выстрелов в минуту, при этом боекомплект вмещает более 40 мин. Разработкой комплекса «Дрок» занимался Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник», входящий в состав «Ростеха».

Поставленный армии РФ комплекс предназначен для поражения живой силы, огневых средств и легкобронированной техники, а также для ослепления наблюдательных пунктов и задымления освещенной местности. Миномет стреляет как обычными 82-мм боеприпасами, так и новыми минами повышенного могущества и дальности. Также в состав системы входит дополнительный 82-мм миномет с сошками и опорной плитой. Он может применяться расчетом вне боевой машины.

Александр Кислов

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