Экс-председателя Ростовоблсуда Елену Золотареву отправили под арест до 17 сентября

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 сентября, сообщило 161.RU.

Вместе с Еленой Золотаревой под арест на тот же срок отправится и ее заместитель Татьяна Юрова.

Елена Золотарева обвиняется в семи эпизодах получения взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Бывший председатель областного суда отправилась в отставку в апреле текущего года. Она была лишена судейской неприкосновенности и других льгот, положенных судьям в отставке, по решению Высшей квалификационной коллегии судей. По информации ростовских СМИ, за несколько дней до судебного заседания об избрании меры пресечения, Елена Золотарева попала в реанимацию, совершив попытку суицида.

Анастасия Назарова