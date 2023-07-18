Суд отправил под арест бывшего зампреда Ростовского областного суда Татьяну Юрову

Басманный суд Москвы отправил под арест экс-заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяну Юрову, сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на столичную судебную инстанцию.

Срок нахождения под стражей Татьяны Юровой не уточняется. Также отмечается, что сейчас суд определяет меру пресечения для бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

Как сообщалось ранее, Елена Золотарева, будучи подозреваемой в коррупционных преступлениях, попыталась совершить суицид после своей отставки лишения неприкосновенности по решению Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).