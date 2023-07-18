Глава департамента промышленности Воронежской области Александр Десятириков покидает пост

Александр Десятириков покидает пост руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области. Указ о его отставке уже подписан, рассказал «Ъ-Черноземье» высокопоставленный источник в облправительстве.

Сам господин Десятириков обещал прокомментировать ситуацию «Ъ-Черноземье» позднее. Он возглавляет департамент с осени 2018 года.

Александру Десятирикову 55 лет. Он родился в 1967 году в Воронеже. В 1992 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «инженер-физик». В 1986–1988 годах служил в армии. С 1992 по 1993 год работал инженером на Воронежском опытно-экспериментальном авторемонтном заводе. Затем до 1994 года был на разных должностях в областном филиале «РДС». В 1994–1996 годах — президент АОЗТ «Воронежский хозяйственный синдикат». После до 1997 года возглавлял отдел маркетинга в АОЗТ «Парма», а до 1998 года — отдел ценных бумаг ЗАО «Стройинвест». В 2000–2004 годах был консультантом по ценным бумагам в ООО «Десперадо».

В 2004 году перешел в региональные органы власти. До 2005 года работал в управлении по внешнеэкономической деятельности международному сотрудничеству. В 2007–2008 годах возглавлял отдел международного и приграничного сотрудничества в главном управление экономического развития, затем до 2009 года был в той же должности уже в департаменте экономического развития. В 2009 году назначен заместителем руководителя департамента инвестиционной политики. С 2009 по 2011 годы — главный референт губернатора. После этого ушел в частный бизнес, в 2012–2018 годах работал руководителем проектов в компании OFS Fitel, LLC из США.

В 2018 году возглавил департамента промышленности Воронежской области, после реформы обправительства стал руководителем департамента промышленности и транспорта.