За I полугодие 100% складской недвижимости разместили в Шушарах

С начала 2023 года 100% новых объектов качественной складской недвижимости разместили в Шушарах. Основные индустриально-складские объекты — «Русич Шушары» площадью почти 54 тыс. кв. м. и «ПСК в Шушарах» площадью 6 тыс. кв. м, показывают результаты исследования консалтинговой компании «IPG.Estate».

За первое полугодие общий объем рынка качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга находится на уровне 4,08 млн кв. метров. Спекулятивных площадей разместили на 62,6 тыс. кв. м. Площадей для built-to-suit (строительства под заказ) введено не было.

Также авторы исследования отмечают, что в 2023 году продолжается спрос на земельные участки со стороны производственных компаний, в большей степени из-за дефицита качественных площадей. Развиваются дистрибьютерские компании преимущественно в сегменте классической аренды.

Во II полугодии 2023 года в Петербурге намерены ввести пять основных индустриально-складских объектов. Три — в Шушарах, по одному — в Горелово и Федоровском. Общий объем площадей, планируемый ко вводу во II полугодии, составляет 283 тыс. кв. метров.

Самым стабильным на текущий момент сегментом остается коммерческая недвижимость. При этом сейчас рекордно низкий уровень вакантных площадей без предпосылок к их освобождению, утверждают эксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что общий объем продаж объектов недвижимости в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2023 года достиг 5,3 млрд рублей.

Елизавета Цветкова

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