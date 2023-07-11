Рынок недвижимости Петербурга вырос на 20% по сравнению с прошлым годом

Общий объем продаж объектов недвижимости в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2023 года достиг 5,3 млрд рублей. Это на 20% больше аналогичного показателя прошлого года, посчитали в Российском аукционном доме (РАД).

Всего в городе было реализовано 462 лота. Основная масса сделок пришлась на встроенные нежилые помещения — 249 объектов на сумму 1,44 млрд рублей. Самой крупной сделкой РАД с городской недвижимостью стала продажа исторического дома Чанжина на набережной реки Фонтанки за 156 млн рублей.

«В последние год-полтора их (нежилые объекты — «Ъ-СПб») преимущественно приобретают в качестве инвестиционного актива — небольшой объем вложений в такие объекты позволяет существенно увеличить их доходность при сдаче в аренду или последующей перепродаже. При этом необходимый объем вложений в такие объекты существенно ниже, чем в жилье»,— комментирует генеральный директор РАД Андрей Степаненко.

Как отмечают эксперты, показатели продаж недвижимости в Петербурге с начала 2023 года свидетельствуют о стабильной ситуации на региональном рынке. Корректировки стоимости площадей в сторону снижения не происходит, и почти нет торгов с дисконтом.

Общая сумма заключенных сделок с недвижимостью по всей территории РФ составила 43,34 млрд рублей.

О динамике спроса на недвижимость в Петербурге в начале лета 2023 года читайте в материале «Спрос на новостройки превзошел ожидания».

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