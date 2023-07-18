Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсинском районе Кубани после купания в море госпитализированы 12 подростков

В Туапсинском районе 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер госпитализированы с признаками отравления после купания в море, сообщила прокуратура Краснодарского края. В Туапсинском районе из-за неблагоприятной санитарной обстановки после затопления введен запрет на купание в море. Несмотря на запрет, подростки и тренер отправились купаться. Вскоре у отдыхающих поднялась температура и появилась тошнота, их госпитализировали.

В настоящий момент состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. По данным надзорного ведомства, группа подростков и тренер, всего 21 человек, отдыхали на базе «Парус».

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды на анализы. Органами прокуратуры края будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе со стороны владельца базы отдыха «Парус».

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...