В Туапсинском районе Кубани после купания в море госпитализированы 12 подростков

В Туапсинском районе 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер госпитализированы с признаками отравления после купания в море, сообщила прокуратура Краснодарского края. В Туапсинском районе из-за неблагоприятной санитарной обстановки после затопления введен запрет на купание в море. Несмотря на запрет, подростки и тренер отправились купаться. Вскоре у отдыхающих поднялась температура и появилась тошнота, их госпитализировали.

В настоящий момент состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. По данным надзорного ведомства, группа подростков и тренер, всего 21 человек, отдыхали на базе «Парус».

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды на анализы. Органами прокуратуры края будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе со стороны владельца базы отдыха «Парус».

Анна Перова, Краснодар