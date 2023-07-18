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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: халатность регуляторов стоила жизни и здоровья американцам, использовавшим индийские глазные капли

Управление по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration) рискует оказаться в центре серьезного скандала после расследования, проведенного агентством Bloomberg, из которого следует, что халатность и очевидная незаинтересованность регулятора в контроле за дешевыми безрецептурными базовыми препаратами стоила жизни как минимум 4 американцам, 18 человек оставила слепыми и привела к распространению синегнойной палочки — бактерии, известной своей резистентностью к антибиотикам.

По данным агентства, в прошлом году в самых разных американских штатах было зафиксировано инфицирование синегнойной палочкой. В ходе расследования, проводившегося несколько месяцев Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, выяснилось, что источником заражения стали глазные капли, предназначенные для снятия симптомов раздражения глаз после активной работы. Произведены капли в Индии компанией Global Pharma Healthcare Pvt Ltd и распространялись в США двумя оптовыми дистрибуторами — EzriCare и Delsan Pharma. Капли были совершенно законным способом ввезены в США, получили специальные наклейки, говорящие об их одобрении FDA, и продавались по всей стране без рецепта.

В марте этого года средство было отозвано американскими продавцами «в связи с нарушением стерильности препарата», но без указания прямой связи с заражением синегнойной палочкой.

По словам экспертов Bloomberg, все это произошло из-за отношения к некоторым кажущимся особенно безвредными препаратам (в состав тех же капель, продававшихся под брендом Purely Soothing, входили дистиллированная вода, 0,9-процентный солевой раствор и, как отмечал продавец, «15% оптимизма»). Чиновники обычно не обращают внимания на такие препараты, считая, что даже если они не помогут, то и не навредят. Их, по утверждению Bloomberg, никак не тестируют, изготовители не обязаны доказывать их эффективность, как и то, что изготавливались они в надлежащих условиях.

Внимание к этому случаю, скорее всего, будет повышенным из-за того, что совсем недавно в мире обсуждали еще один скандал, связанный с лекарствами индийского производства. Тогда речь шла о сиропе от кашля, который привел к гибели нескольких десятков детей в Гамбии, Узбекистане и некоторых других странах. После этого в Индии была введена обязательная сертификация подобных препаратов.

Андрей Келекеев

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