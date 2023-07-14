Власти Горячего Ключа заменили митинг по проблемам с водой на акцию в поддержку спецоперации

Власти Горячего Ключа отказали жителям в проведении на площади перед мэрией митинга по проблемам с водой. Вместо него там одобрили акцию в поддержку СВО, сообщает 93.ru со ссылкой на председателя организации «Народный совет Горячего Ключа» Тимура Фахретдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Утром 29 июня, за 15 дней до митинга, местные активисты подали заявку на его проведение. На следующий день, как говорит Тимур Фахретдинов, ему сообщили, что в этом месте проведут другое мероприятие, но какое — не сказали. Проведение митинга согласовали на школьном стадионе. 10 июля общественник узнал, что перед мэрией в этот день проведут «акцию в поддержку спецоперации». Он отмечает, что в законодательстве нет такого мероприятия, как акция, оно не подлежит регулированию 54 ФЗ «О митингах и пикетах».

«Если бы это был митинг, то его пришлось бы также согласовывать за 15 дней, как и мой. Я специально пришел с заявкой, чтобы передо мной никого не было. Они там, наверно, долго думали, чтобы это придумать. По моему мнению, чиновники сделали это в противовес»,— считает Тимур Фахретдинов.

В мэрии Горячего Ключа утверждают, что с инициативой провести 15 июля акцию в поддержку СВО «выступила молодежь». Время проведения мероприятия полностью совпадает с запланированным еще в конце июня митингом.

В середине июня Горячий Ключ остался практически без водоснабжения. В мэрии заявляли, что воды не хватает из-за возросшего потребления в курортный сезон. Однако позже оказалось, что городские инженерные сети за 40 лет износились. Из строя вышли сразу четыре колодца из девяти. При этом на ремонт и их модернизацию денег не хватает. 28 июня глава города Сергей Белопольский поручил ограничить водоснабжение промзоны, чтобы сэкономить ресурс для жителей.

Татьяна Ручкина

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