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Chery Tiggo 7 Pro Max получил версию с полным приводом

Компания Chery анонсировала новую модификацию кроссовера Tiggo 7 Pro Max, которая получила полный привод.

Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Фото: Chery

Полноприводная версия доступна со 150-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Новинка предложена в двух версиях — Elite и Ultimate. Модель с полным приводом отличается более богатым оснащением, чем аналогичный кроссовер с передним приводом.

Новый Chery Tiggo 7 Pro Max AWD уже доступен у официальных дилеров марки. Стоимость кроссовера составит от 3,2 млн руб за комплектацию Elite и от 3,4 млн руб за уровень оснащения Ultimate.

Максим Вершинин

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