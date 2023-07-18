Юго-Западная ТЭЦ направит дивиденды в бюджет Петербурга впервые за 9 лет

Впервые с 2014 года АО «Юго-Западная ТЭЦ», единственным акционером которого является Санкт Петербург, получило прибыль.

Как сообщается на сайте городской администрации 18 июля, по итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 248,2 млн рублей. Часть из них будет направлена в бюджет города в виде дивидендов.

Юго-Западная ТЭЦ является одним из важных проектов электроэнергетики Петербурга. Ввод этого источника генерации позволил не только полностью компенсировать дефицит тепловой и электрической энергии приморской части юго-запада города, но и повысить надежность энергосистемы Северо-Западного региона в целом, отмечают в Смольном.

В настоящий момент ТЭЦ обеспечивает теплоснабжением более 1 тыс. жилых зданий Красносельского района, а также 9 школ, 12 детских садов, 6 поликлиник и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В рамках модернизации предприятия до 2026 года на объекте запланировано строительство двух водогрейных котлов. Пуск первого должен состоятся в декабре этого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проект экологической модернизации котельных признан приоритетным для Санкт-Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте