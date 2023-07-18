Глава Приокского района объяснил необходимость строительства газопровода в Щербинках

Руководитель администрации Приокского района Михаил Шатилов назвал строительство газопровода в Щербинках необходимым этапом для развития города. Ранее местные жители выступили против проекта, так как для прокладки труб потребуется вырубить деревья. Они обратились к главе СКР Александру Бастрыкину и заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой помочь сохранить аллею и перенести трассу газопровода за город.

«Видел все обращения по ситуации со строительством газопровода. Сейчас работы ведутся с Арзамасской стороны к деревне Ольгино. Решения по прокладке газопровода в Щербинках у "Газпрома" пока нет. Как оно появится, мы сразу с вами встретимся, и "Газпром" нам расскажет, где и как будут проходить проколы»,— сказал Михаил Шатилов в видеобращении к местным жителям.

По словам главы района, газопровод нужен для строительства нового жилья, детских садов, школ и больниц. «Город может развиваться только в нашу сторону. В Приокском районе нет ни одной больницы, и у нас негде ее строить. Она появится на территории Новинского сельсовета. А как можно начать ее строить или делать проект, если там нет газа? Давайте наберемся терпения. Сейчас получается, что вы выступаете против строительства газопровода и против развития города»,— обратился к жителям глава района.

Как ранее сообщалось, построить газопровод протяженностью 4,4 км планируют от сельскохозяйственной академии на проспекте Гагарина до района Новинок. Проект реализует «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Там сообщили, что выбор трассы связан с техническими ограничениями, и пообещали пересадить часть деревьев после завершения строительства.

Анастасия Еремина