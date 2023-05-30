СКР проверит жалобу нижегородки на планы вырубить деревья под газопровод

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в Следственный комитет России на действия местных властей, которые согласовали вырубку деревьев на аллее в Приокском районе для прокладки газопровода. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства провести проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородка направила обращение в СКР от лица жителей района. По ее словам, активисты ранее обращались в администрацию города с требованием не вырубать аллею, где растут более 370 деревьев, но власти не отреагировали.

Построить газопровод протяженностью 4,4 км планирует «Газпром газораспределение Нижний Новгород». Трубы проложат от сельскохозяйственной академии на проспекте Гагарина до района Новинок, чтобы подключить к газоснабжению перспективную жилую застройку. После завершения всех работ в компании пообещали пересадить часть деревьев и кустарников и провести компенсационное озеленение.

«Выбор трассы связан с техническими ограничениями, которые должны соблюдаться при проектировании и дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода в условиях плотной городской застройки»,— сообщили в нижегородской структуре «Газпрома».

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову доложить о ситуации.

Анастасия Еремина