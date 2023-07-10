Теплоходы из Петербурга в крепость Орешек начали ходить ежедневно

Компания-перевозчик «Астра Марин» увеличила количество рейсов скоростных теплоходов «Метеор» и «Восход» на водном маршруте Санкт-Петербургом и крепостью Орешек с двух до семи в неделю. Суда будут курсировать на линии ежедневно.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе «Астра Марин», с пятницы по воскресенье теплоходы на маршруте будет делать остановки у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» у Ладожского моста под Шлиссельбургом.
«Семь рейсов в неделю — самое большое число отправлений судов на подводных крыльях за все время развития линии между Петербургом и Крепостью Орешек»,— отметили в пресс-службе.
По данным «Астра Марин», с начала июня число пассажиров на маршруте Петербург—крепость Орешек выросло на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург обновит парк устаревших «Метеоров».