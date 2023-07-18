Новую велопарковку в Петербурге оборудуют возле Мариинского дворца

Возле Мариинского дворца в центре Санкт-Петербурга в ближайшее время будет оборудована новая велопарковка. Об этом в своем Telegram-канале 18 июля сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

По словам парламентария, после обращения в администрацию Адмиралтейского района он получил ответ, что велопарковку на Исаакиевской площади у здания Заксобрания намерены обустроить в 2024 году. Объект включен в соответствующую адресную программу.

«Не только журналисты, но и недалеко живущие депутаты и сотрудники смогут приезжать на велосипеде»,—- прокомментировал эту новость господин Вишневский.

Ранее стало известно, что на Невском проспекте с 24 июля заработает новая выделенная полоса для общественного транспорта длиной около 500 метров.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте