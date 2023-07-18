МВД изъяло документы «Академии просвещения» по делу о крупном мошенничестве

Сотрудники МВД изъяли документы акционерного общества «Академия просвещения», созданного по инициативе издательского холдинга «Просвещение». Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Изъятия документов прошли по делу об особо крупном мошенничестве.

В частности, МВД изъяло документы по госконтракту, заключенному с Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО, подведомственен Рособрнадзору). «Причиной следственных действий стало расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве»,— сказал собеседник ТАСС.

«Академия просвещения» в том числе проводила курсы повышения квалификации. Учреждение полностью находится под контролем холдинга «Просвещение». По данным СПАРК, выручка «Академии просвещения» за 2022 год составила 1,4 млрд руб. За 2022 год «Академия просвещения» заключила госконтракты на сумму 985 млн руб.

В июле 2022 года «Академия просвещения» заключила с ФИОКО контракт на сумму 192 млрд руб. Предмет контракта — «Оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся». Сумма контракта — 13,5% от суммы заключенных с «Академии просвещения» госконтрактов.

Субподрядчик по этому контракту — Елена Александровна Иванова (Колосова). По данным федеральной налоговой службы, у женщины с таким именем заложен автомобиль Mercedes-Benz.

Анастасия Ларина