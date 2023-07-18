В Воронеже директора теплоснабжающей организации заподозрили в хищении 4,4 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело о «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, до пяти лет колонии) против 58-летнего директора одной из теплоснабжающих организаций Воронежа. Об этом сообщила пресс-служба воронежского главка МВД.

Имя фигуранта и название компании не раскрывается.

По версии следствия, руководитель организации заключил с поставщиком газа договор на поставку ресурса. При этом в период с января по октябрь 2022 года подозреваемый не перечислил контрагенту более 4,4 млн руб. за предоставленную услугу и «распорядился деньгами не по целевому назначению».

Какое наказание за взятки на сумму более 1 млн руб. получил бывший сотрудник «Орелводоканала» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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