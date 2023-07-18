Бывший сотрудник «Орелводоканала» получил шесть лет строгого режима за взятки

Советский райсуд Орла вынес приговор бывшему начальнику управления по закупкам и снабжению муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» Геннадию Гришину. Как рассказали в управлении СКР по Орловской области, ему назначено шесть лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима со штрафом в размере 7,2 млн руб.

Гришин признан виновным в получении трех взяток (ч. 2 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как установлено в суде, с февраля по декабрь 2020 года он получил 40 тыс. руб. от контрагента «Орелводоканала» за беспрепятственное заключение договоров поставки и покровительство. Позже за аналогичные действия Гришин получил еще 102 тыс. руб. с сентября 2021 по март 2022 года.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Геннадий Гришин в 2017–2022 годах получил от представителя двух обществ взятки на общую сумму свыше 1 млн руб. Во время следствия фигурант дела находился под домашним арестом.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте