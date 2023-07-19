Благотворительный Фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева продолжает финансировать в Удмуртии социально значимые проекты

В 2023 году на поддержку социально значимых проектов в Удмуртии Благотворительный Фонд «САФМАР», основателем которого является известный российский предприниматель Михаил Гуцериев, запланировал более 260 млн руб.

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Партнерство Удмуртской Республики и Фонда «САФМАР», началось в 2003 году. АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса») как представитель «САФМАРА» в Удмуртии курирует благотворительные проекты фонда в регионе. За это время более 3 млрд руб. инвестировано в социально значимые проекты в Удмуртской Республике.

Из благотворительных средств «САФМАРА» в 2023 году 153 млн руб. пойдут на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Игра, 50 млн руб. направят на поддержку Республиканской детской клинической больницы; 14,5 млн руб. — на приобретение оборудования для Республиканской инфекционной больницы, а 11 млн руб. — на строительство стадиона для школы №5 города Ижевска. Еще одна сумма в 17 млн руб. будет распределена между районами присутствия производственной деятельности компании «Белкамнефть».

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В разгар летнего сезона особенно активно проводятся работы по строительным проектам фонда. Так в поселке Игра на строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса завершаются строительно-монтажные работы нулевого цикла объекта: это работы по устройству монолитных фундаментов, работы по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации. Также начаты работы по монтажу металлического каркаса и несущих конструкций здания. И уже скоро жители поселка увидят очертания стен нового современного спортивного объекта, а полностью спорткомплекс планируется сдать летом 2024 года.

В Каракулино по просьбе жителей БФ «САФМАР» вкладывает средства в ремонт спортивного клуба «Атлет», бюджет 1 этапа проекта — 1,5 млн руб. Вопрос об обустройстве борцовского зала стоял в селе давно. Спортсменов, занимающихся вольной борьбой в Каракулинском районе много, есть и значительное число желающих освоить этот вид спорта, но пока в райцентре не хватает полноценной площадки для таких занятий. Генеральный директор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков осенью взял этот вопрос в работу, администрация района подобрала отдельное помещение, которое долгое время не использовалось, и уже сейчас в будущем клубе на средства БФ «САФМАР» идет серьезный ремонт.

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Не менее важный, тоже спортивный, но уже в образовательной сфере, проект реализуется в СОШ №5 города Ижевска. Здесь на площади около 4 тыс. кв. м появится современный межшкольный стадион, на котором будут благоустроенное футбольное поле, беговые дорожки, площадки с тренажерами, универсальная спортивная площадка. Почти 11 млн руб. направлено БФ «САФМАР» для реконструкции стадиона. Этот объект очень важен для школы, где учатся более 940 учеников. В школе даже создан спортивный клуб «Эверест» — сообщество педагогов, родителей и школьников, которые занимаются активизацией физкультурно-спортивной работы. Безусловно, комфортные условия на школьном стадионе привлекут к занятиям спортом еще больше детей. Уроки физкультуры нового учебного года в СОШ №5 города Ижевска начнутся уже на новом школьном стадионе.

БФ «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова на протяжении многих лет реальными делами и приоритетами своей благотворительной деятельности подтверждают искреннюю заинтересованность в социально-экономическом развитии Удмуртии.