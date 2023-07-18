«Коммунисты России», «Новые люди» и «Справедливая Россия» выдвинули кандидатов в думу Тюмени

Количество партий, планирующих принять участие в выборах городской думы Тюмени восьмого созыва, увеличилось. Как сообщили «Ъ-Урал» в избирательной комиссии Восточного административного округа (отвечает за подготовку выборов гордумы), списки кандидатов поступили от партий «Коммунисты России», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Ранее кандидатов выдвинули «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

По данным избиркома, 20 июля планирует провести конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты думы Тюмени Партия пенсионеров.

Крайний срок выдвижения — 21 июля, регистрация кандидатов продлится до 23 июля.

Выборы в городскую думу Тюмени восьмого созыва состоятся 10 сентября. Жители Тюмени на пять лет изберут 36 депутатов по смешанной системе: 10 пройдут в думу по партийным спискам, 26 — по одномандатным округам.

На выборах Тюменской городской думы в 2018 году по партийным спискам в думу прошли четыре представителя «Единой России», трое — от ЛДПР, два коммуниста и один кандидат от «Справедливой России». Из 26 одномандатных округов в 21 победили кандидаты от «Единой России». В выборах планировали участвовать «Коммунисты России», но им отказали в регистрации кандидатов, признав часть собранных партией подписей недействительными.

Анна Капустина

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