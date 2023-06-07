В Воронеже присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве трех человек и нападении на отделении полиции

Сегодня в Воронежском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по резонансному уголовному делу в отношении 55-летнего Виктора Мирского. Его судили за убийство трех человек, в том числе несовершеннолетнего (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства (ст. 317 УК РФ), незаконное хранение и изготовление взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и в повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина признан виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения. Теперь суду предстоит вынести приговор.

16 сентября 2021 года Виктор Мирский в ходе бытового конфликта убил членов знакомой ему семьи Ибрагимовых, а после привел в действие взрывное устройство на территории лискинского отделения полиции. Сотрудник ведомства получил легкие ранения. Убийце удалось скрыться с места преступлений. Мужчину задержали через сутки. Он полностью признал вину, пояснив, что Ибрагимовы якобы повели себя подло, забив выкупленную у него корову. По словам родственницы погибших, корова жива до сих пор.

Сергей Толмачев

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