Константин Сунцов официально назначен и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте РФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ об освобождении Константина Сунцова от должности первого заместителя председателя правительства республики. Соответствующий документ от 17 июля опубликован на официальном сайте органов власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Другим указом господин Сунцов с 18 июля назначен и.о. постоянного представителя главы Удмуртии при президенте РФ — заместителя председателя правительства.

Напомним, ранее Александр Бречалов анонсировал назначение Константина Сунцова на эту должность в связи с уходом Сергея Смирнова. Кроме того, глава региона объявил, что первым вице-премьером станет Ольга Абрамова, курирующая в ранге вице-премьера сферу АПК. Назначение вице-премьеров должны согласовать депутаты госсовета.

Подробнее об этом читайте в материале «Объявление с тремя переменными».

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