Китайская провинция удалила статистику смертности от COVID-19 за 2022 год

Власти провинции Чжэцзян, одной из самых густонаселенных в Китае, удалили со своего сайта данные, по которым можно было судить о высокой смертности в конце 2022 года, когда без всяких подготовительных мер были сняты жесткие антиковидные ограничения, сообщает Financial Times (FT).

В прошлый четверг, 13 июля, на сайте администрации Чжэцзяна была опубликована информация о том, что в первом квартале число кремаций в провинции выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 171 тыс. В 2022 году в регионе было зарегистрировано за такой же период 99 тыс. смертей, а в 2021 году — 91 тыс. Эти данные широко разошлись в соцсетях и вызвали оживленное обсуждение. Однако к началу текущей недели данные с сайта администрации были удалены.

Как сообщает FT, в течение двух недель в декабре 2022 года китайские власти вообще не публиковали статистику смертности, что могло бы помочь специалистам в оценке последствий снятия антиковидных ограничений и масштабов заболеваемости в целом. При этом люди все же умирали от COVID-19, а их тела складировались в моргах и крематориях. После этого власти изменили определение смерти от коронавируса, сузив его, из-за чего в справках о смерти стали указывать другие причины, что привело к снижению смертности от COVID-19 на бумаге, а умерших кремировали уже в первом квартале. В первом полугодии 2023 года данных о смертности в провинции также не публиковалось, и данные о числе кремаций в первом квартале стали вообще первыми, по которым можно было судить о смертности, поскольку в китайских городах практически всех умерших кремируют.

По мнению экспертов, опрошенных FT, публикация данных о смертности от коронавирусной инфекции была бы очень полезна для исследователей, однако негативно сказалась бы на авторитете китайских властей и заставила бы усомниться публику в том, что власти контролировали ситуацию после резкого снятия антиковидных ограничений.

Алена Миклашевская