Прекращено банкротство коммунальной фирмы, задолжавшей агрокомплексу Ткачева 57 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил банкротство Новомалороссийского МУ МПЖКХ, которое задолжало АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» 57,4 млн руб. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» в октябре 2020 года обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании предприятия ЖКХ банкротом. Согласно материалам дела, задолженность образовалась в связи с ненадлежащим исполнением предприятием обязательств по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

В апреле 2022 года суд признал Новомалороссийское МУ МПЖКХ банкротом. В июне текущего года единственный кредитор банкрота агрокомплекс Ткачева представил в суд подписанное мировое соглашение.

«Конкурсный кредитор, администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района и конкурсный управляющий заявили ходатайства об утверждении мирового соглашения»,— говорится в определении суда.

Согласно условиям мирового соглашения, должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 57,4 млн руб. в течение двух месяцев с момента публикации определения об утверждении мирового соглашения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Новомалороссийское МУ МПЖКХ зарегистрировано в 2005 году в станице Новомалороссийская, Выселковский район. Руководитель — Василий Войтов. Основной вид деятельности - распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Выручка предприятия в 2022 году составила 23,8 млн руб., убыток - 4,2 млн руб. АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» основано в 1993 году Николаем Ткачевым — отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Холдинг объединяет более 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, свиноводством и пр. По данным Befl, земельный банк АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» в 2022 году составил 818 тыс. га. Это на 23,9% больше (+158 тыс. га) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Холдинг занял третье место в рейтинге крупнейших землевладельцев России. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка холдинга по итогам 2022 года составила 78,9 млрд руб., чистая прибыль 10,6 млн руб.

В мае текущего года арбитражный суд Краснодарского края изъял земельный участок по улице Восточно-Кругликовская, 55/5 у АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева из-за нецелевого использования территории. С 2011 года агрокомплекс так и не построил на арендуемой земле магазин.

Тат Гаспарян

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