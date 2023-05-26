Суд изъял у агрокомплекса Ткачева землю под строительство магазина в Краснодаре

Арбитражный суд Краснодарского края изъял земельный участок по улице Восточно-Кругликовская, 55/5 у АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева из-за нецелевого использования территории. С 2011 года агрокомплекс так и не построил на арендуемой земле магазин, говорится в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Администрация Краснодара в ноябре 2022 года обратилась в Арбитражный суд края с заявлением о расторжении договора аренды земельного участка с АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Как следует из материалов дела, договор аренды территории площадью 111 кв. м между мэрией и агрокомплексом был заключен в июле 2011 года. В соответствии с договором, арендатор должен был использовать участок по целевому назначению — для строительства магазина. Срок действия документа был продлен до 13 июля 2024 года.

В апреле 2022 года сотрудники мэрии осмотрели арендуемый участок, выяснилось, что на территории нет зданий и строений. Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара не выдавал разрешения на строительство объекта капитального строительства. Ответчику предложили в месячный срок устранить нарушения и возвести магазин. В связи с тем, что претензии мэрии не были исполнены, агрокомплексу направили уведомление об освобождении участка. Однако ответчик уклонился от подписания этого соглашения.

Представители агрокомплекса заявили о своевременном и полном внесении арендных платежей. Кроме того, ответчик указал, что указами президента введены ограничительные мероприятия, действие которых вызвали затруднения в реализации проекта по строительству магазина на спорном земельном участке.

«Получив в 2011 году земельный участок, арендатор лишь спустя восемь лет (2019 год) обратился в департамент с заявлением о выдаче градостроительного плана»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Агрокомплекс Рис» зарегистрировано в 2002 году в станице Старонижестеблиевская, Красноармейский район. Основной вид деятельности — выращивание риса. Учредитель — АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Прибыль агрокомплекса в 2021 году составила 147,9 млн руб.

Ранее Верховный суд обязал администрацию Абинского района заключить договор аренды земли с агрокомплексом Ткачева. ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы администрации Абинского района к «Агрокомплеску Рис», которым владеет АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, на решения нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск о законности предоставления в аренду земельного участка.

Тат Гаспарян

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