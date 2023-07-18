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В Петербурге в полтора раза увеличился спрос на сотрудников

За последний месяц в Санкт-Петербурге открылось на 52% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает HeadHunter. По России также отмечается рост — в июне рост составил 57% относительно предыдущего года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Значительнее всего вырос спрос на новых сотрудников в таких сферах, как «Транспорт и логистика» (+110% рабочих мест), «Управление персоналом, тренинги» (+97%), «Страхование» (+95%) и «Рабочий персонал» (+84%).

Авторы отчета отмечают, что спрос на новых работников не упал ни в одной из отраслей. Однако в отдельных сферах в новых кадрах нуждаются не так остро. Так, число вакансий в сфере «ИТ и телеком» выросло всего на 6%, а в «Безопасности» только на 12%.

Наибольшим спросом пользуются в Петербурге специалисты по продажам и обслуживанию клиентов, в этом сегменте опубликовано 20% вакансий, открытых в июне. Такая же доля приходится на рабочий персонал.

По словам руководителя пресс-службы HH.ru в СЗФО Марии Бузуновой, рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года.

«Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров»,— комментирует ситуацию госпожа Бузунова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские работодатели оказались в самом конце рейтинга по оценке своего положения на рынке труда. В устойчивость своего бизнеса верят лишь чуть более трети респондентов.

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