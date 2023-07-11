Чуть более трети петербургских работодателей верят в устойчивость своего бизнеса

Петербургские работодатели оказались в самом конце рейтинга по оценке своего положения на рынке труда. Об этом свидетельствуют данные соответствующего исследования, проведенного аналитиками HeadHunter. В устойчивость своего бизнеса верят лишь чуть более трети респондентов.

В целом работодатели из Петербурга, как выяснили эксперты, оценивают свое положение крайне непозитивно. 39% ответили, что видят положительные перспективы своего бизнеса в ближайшее время. По данным исследования, это последняя строчка в списке рейтинга среди регионов РФ.

При этом петербургские компании больше других настроены изменить или расширить сферу деятельности в 2023 году. Таких респондентов — 61%, что составляет две трети от опрошенных работодателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти половина (45%) компаний Петербурга планируют поднять до конца текущего года заработные платы своим сотрудникам.

Елизавета Цветкова

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