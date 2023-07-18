Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«iPhone первого поколения ушел с молотка за почти рекордные $200 тыс.»

Александр Леви — о торгах аукционного дома LCG

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о подробностях по продаже самого дорогого iPhone 2007 года выпуска.

Фото: Kiichiro Sato / AP

Фото: Kiichiro Sato / AP

Оригинальный iPhone 2007 года продан за почти рекордные $200 тыс. Лот ушел с молотка аукционного дома LCG. Организаторы назначили стартовую сумму на уровне $10 тыс. Эстимейт был в диапазоне от $50 тыс. до $100 тыс.

За две с лишним недели желающие приобрести редкий смартфон успели сделать 28 ставок. В итоге за модель в заводской упаковке с объемом памяти 4 Гб новый владелец выложил $190,373. И это втрое превысило прежний рекорд по продаже «яблочных» смартфонов первого образца.

О предстоящем старте аукциона я уже рассказывал, но на тот момент еще не было известно о следующих нескольких любопытных деталях. Оказывается, пустить с молотка аукционного дома LCG свою запечатанную версию iPhone 2007 года пытались сотни контактов. И все эти люди были уверены, что пломба на их коробке оригинальная. В реальности таковой оказалась только одна, поделились организаторы торгов.

Этот факт невероятно повысил уникальность или, если хотите, редкость экземпляра. Это, помимо того, что дебютный iPhone с объемом памяти 4 Гб, в принципе, встречается реже популярной в то время 8 Гб модели в 20 раз.

А на аукцион столь редкий и с почти безупречной упаковкой аппарат попал из рук одного из бывших сотрудников Apple, который на момент запуска первого смартфона компании работал инженером в купертиновской команде. Он сохранил купленную в 2007 году версию, которая, напомню, тогда стоила $499.

Являясь олицетворением эпохи и новым витком успеха компании, первый iPhone любопытен еще и тем, что лишен множества неотъемлемых элементов современного смартфона. На нем, к примеру, не было GPS. Карты Google Maps были установлены, а вот использовать пошаговую навигацию было невозможно.

Магазин приложений, фронтальная камера, смена фотообоев, фонарик или светодиодная вспышка, зарядка Lightning, элементарная функция «копировать-вставить» и даже запись видео — все это появилось только в следующих обновлениях или уже новых версиях «яблочного» смартфона.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...