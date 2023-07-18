«iPhone первого поколения ушел с молотка за почти рекордные $200 тыс.»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о подробностях по продаже самого дорогого iPhone 2007 года выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kiichiro Sato / AP Фото: Kiichiro Sato / AP

Оригинальный iPhone 2007 года продан за почти рекордные $200 тыс. Лот ушел с молотка аукционного дома LCG. Организаторы назначили стартовую сумму на уровне $10 тыс. Эстимейт был в диапазоне от $50 тыс. до $100 тыс.

За две с лишним недели желающие приобрести редкий смартфон успели сделать 28 ставок. В итоге за модель в заводской упаковке с объемом памяти 4 Гб новый владелец выложил $190,373. И это втрое превысило прежний рекорд по продаже «яблочных» смартфонов первого образца.

О предстоящем старте аукциона я уже рассказывал, но на тот момент еще не было известно о следующих нескольких любопытных деталях. Оказывается, пустить с молотка аукционного дома LCG свою запечатанную версию iPhone 2007 года пытались сотни контактов. И все эти люди были уверены, что пломба на их коробке оригинальная. В реальности таковой оказалась только одна, поделились организаторы торгов.

Этот факт невероятно повысил уникальность или, если хотите, редкость экземпляра. Это, помимо того, что дебютный iPhone с объемом памяти 4 Гб, в принципе, встречается реже популярной в то время 8 Гб модели в 20 раз.

А на аукцион столь редкий и с почти безупречной упаковкой аппарат попал из рук одного из бывших сотрудников Apple, который на момент запуска первого смартфона компании работал инженером в купертиновской команде. Он сохранил купленную в 2007 году версию, которая, напомню, тогда стоила $499.

Являясь олицетворением эпохи и новым витком успеха компании, первый iPhone любопытен еще и тем, что лишен множества неотъемлемых элементов современного смартфона. На нем, к примеру, не было GPS. Карты Google Maps были установлены, а вот использовать пошаговую навигацию было невозможно.

Магазин приложений, фронтальная камера, смена фотообоев, фонарик или светодиодная вспышка, зарядка Lightning, элементарная функция «копировать-вставить» и даже запись видео — все это появилось только в следующих обновлениях или уже новых версиях «яблочного» смартфона.