Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, насколько ценными являются редкие модели смартфона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LCG Auctions Фото: LCG Auctions

Одна из редчайших моделей iPhone выставлена на продажу. Американский аукционный дом LCG ведет торги за первую версию «яблочного» смартфона. Сделать последнюю ставку можно будет до 16 июля. Организатор рассчитывает выручить от $50 тыс. до $100 тыс. В чем же ценность этого лота?

Стоимость определяется двумя ключевыми факторами — это целостность заводской упаковки и редкая комплектация с емкостью накопителя 4 ГБ. Напомню, дебютные смартфоны компании Apple продавались в двух версиях: с хранилищем на уже упомянутые 4 ГБ, а также с объемом памяти в два раза больше — 8 ГБ. Последний вариант в целостной упаковке аукционный дом LCG уже дважды реализовывал на своей площадке за последний год. В прошлом октябре покупатель старого-новенького iPhone был определен за сумму почти $40 тыс. Меньше чем через полгода, в этом феврале, модель той же дебютной версии «яблочного» аппарата с объемом 8 ГБ ушла с молотка уже чуть больше чем за $63 тыс.

На момент создания этой программы описание текущего лота еще не было опубликовано, доступны только фотографии. И, судя по ним, упаковка возрастом 16 лет в идеальном состоянии: пленка целая, ровно и плотно лежит на коробке. Сам футляр имеет хороший цвет, выцветших участков не видно. Было бы здорово взглянуть на этикетки с обратной стороны и пломбы. Их внешний вид и целостность чрезвычайно важны для коллекционеров и инвесторов. Возможно, эти снимки появятся позже. В любом случае за проверку качества и оригинальность лота несет ответственность аукционный дом.

Косвенные выводы о качестве и редкости экземпляра с хранилищем на 4 ГБ позволяет сделать не только заявленный эстимейт, но и стартовая стоимость iPhone — $10 тыс. Для сравнения, обе упомянутые версии с объемом памяти 8 ГБ начинали торги с цены в $2,5 тыс. Тот случай, когда меньше значит дороже.