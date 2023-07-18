В Черноземье подорожали кукуруза, пшеница и фуражный ячмень

На прошлой неделе значительно ускорился рост цен на зерно в регионах Поволжья, Урала, Черноземья и Сибири. Это следует из мониторинга компании «ПроЗерно», который приводит «Интерфакс».

В центральной части страны и Черноземье цены на пшеницу третьего класса выросли на 370 руб. — до 12 800 и 12 630 руб. Стоимость этой культуры четвертого класса в макрорегионе и на юге увеличилась на 220–250 руб. Пшеница пятого класса подорожала на 170 руб.

Цены на фуражный ячмень выросли на 320 руб. — до 8 640 руб.

Стоимость кукурузы увеличилась на 590 руб. до 11 310 руб. за тонну. Это самый большой показатель по этой культуре.

Цены на рожь почти не поменялись не изменились.

По мнению экспертов компании, на прошлой неделе июльское ослабление курса рубля «в полной мере "отработало" в конъюнктуре внутреннего зернового рынка»: «Даже экспортная пошлина на пшеницу выросла, несмотря на снижение индикативной цены».

О ситуации на рынке после выхода России из зерновой сделки читайте в материале «Ъ».

Иван Недокопов

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