ЕСПЧ отклонил иск России к Украине о систематических нарушениях прав человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск России к Украине, поданный 22 июля 2021 года, о многочисленных нарушениях Европейской конвенции по правам человека с 2014 года. Как пояснили в ЕСПЧ, жалоба отклонена в связи с нежеланием России продолжать ее рассмотрение.

В пресс-релизе суда говорится, что российская сторона неоднократно «не отвечала на корреспонденцию». Кроме того, указал ЕСПЧ, суд посчитал безосновательным рассмотрение жалобы, поданной государством, в то время как он рассматривает почти 8,5 тыс. индивидуальных заявлений по событиям в разных регионах Украины с 2014 года.

В своей жалобе Россия обвинила Украину в таких насильственных действиях, как «убийства, похищения, принудительное переселение, вмешательство в избирательное право, ограничения на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства».

В иске упоминается решение властей Украины перекрыть подачу воды в Северо-Крымский канал, обеспечивающий водоснабжение Крыма. Также в жалобе утверждается, что украинские силы «ответственны за смерть экипажа» Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом, потерпевшего крушение в 2014 году, поскольку «не закрыли свое воздушное пространство».

С 2014 года Украина подала несколько исков к России в ЕСПЧ: они касались событий в Донбассе, крушения Boeing 777, вхождения Крыма в состав РФ, «целенаправленных убийств своих предполагаемых противников». В 2022 году Украина также подала жалобу о нарушении семи положений Европейской конвенции по правам человека в связи с началом российской специальной военной операции.

В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а в сентябре вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. 11 июня президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Вместе с тем ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы россиян, поступившие до 16 сентября 2022 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян