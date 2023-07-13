В Петербурге на треть подорожали частные дома

С начала года цены на частные дома в Санкт-Петербурге, включая дачи и коттеджи, выросли на 28%. Средняя стоимость увеличилась на 7,5 млн руб., пишет 13 июля «Деловой Петербург» со ссылкой на федеральную базу недвижимости Restate.ru.

В рейтинге цен на частные дома в городах-миллионниках Петербург занял второе место после Москвы. При этом за последние полгода подобная недвижимость в столице подешевела почти вдвое (на 37 млн руб.). Ранее второе место в рейтинге занимал Сочи, где за последние полгода стоимость на частные домовладения снизилась на 27% (на 12 млн руб.). В целом падение цен в этом секторе недвижимости коснулось всех мегаполисов страны: в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Сочи снижение составило более 15%.

Большая часть предложений о покупке частных домовладений в Петербурге представлена в Курортном районе. Общероссийский рекорд стоимости подобной недвижимости составил 1,7 млрд руб., подсчитали аналитики.

Анастасия Порхоева

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