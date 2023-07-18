Глава Удмуртии: площади автозавода могут включить в территорию будущей ОЭЗ

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает особенно важным для экономики региона запустить особую экономическую зону (ОЭЗ). Об этом он сказал в интервью порталу Izhlife. По его словам, в нее могут войти и площади Ижевского автозавода, на которых ранее был свернута сборка автомобилей. Планы по запуску там производства электрической версии Lada Largus не изменились, к осени будет прогноз по объему производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Сейчас ОЭЗ, как правило, не одна локация, а несколько территорий. У нас есть поддержка председателя правительства РФ, мы готовим документы и после их согласования начнем переговоры с потенциальными резидентами. Основное преимущество, которое дает статус ОЭЗ — возможность беспошлинного ввоза оборудования, а это огромная экономия. Примеры успешных ОЭЗ в регионах России уже есть — они генерят выручку от 20 млрд руб., на уровне ВРП региона»,— отметил глава региона.

Напомним, в январе 2023 года в Удмуртии утвердили дорожную карту для создания в регионе ОЭЗ. До конца 2023 года планируется оформить необходимые документы и подготовить заявку в министерство экономического развития России. На ПМЭФ правительство Удмуртии договорилось о строительстве логистического центра на территории будущей ОЭЗ.

Подробнее об этом читайте в материале «ПМЭФ поправляет логистику».