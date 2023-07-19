Никита Гусев сменил род войск

Один из самых ярких игроков Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Никита Гусев подписал контракт с московским «Динамо». В прошлом сезоне он выступал за СКА из Санкт-Петербурга, в котором и стал в свое время звездой КХЛ. Несмотря на то что армейцы были недовольны игрой Гусева и в итоге решили расторгнуть с ним договор, в «Динамо» связывают с 31-летним нападающим большие надежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Гусев может заметно повысить атакующий потенциал московского «Динамо»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Никита Гусев может заметно повысить атакующий потенциал московского «Динамо»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Такими суперзвездами по меркам КХЛ, как Никита Гусев, вообще-то не разбрасываются, тем удивительнее было наблюдать, как в СКА по ходу решающих матчей прошлого play-off сначала вывели авторитетного форварда из состава, а потом и вовсе досрочно разорвали с ним двухлетний контракт. Отношения Гусева с клубом, за который он выступал с 2015 года, а точнее, с новым главным тренером армейцев Романом Ротенбергом, испортились в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. После третьего матча нападающий, уже бравший Кубок Гагарина в 2017 году, загадочным образом исчез из заявки и больше на льду не появлялся. А СКА, как известно, опять уступил столичным одноклубникам дорогу в финал.

Тогда история с отстранением Гусева от игр приняла скандальный оттенок. Ходили слухи, что у него возникли чуть ли не проблемы с режимом, которые якобы мешали ему набрать оптимальные кондиции. В принципе действительно Гусев провел прошлый сезон не лучшим образом. Прямо скажем, не блистал и оказался в тени лидера команды Дмитрия Яшкина. Правда, за лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата трудно было угнаться практически всем нападающим лиги. Тем более что Гусев пропустил предсезонку, пытаясь трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге, и присоединился к СКА только в ноябре. Тем не менее в 37 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 очков по системе «гол плюс пас» (23+26). Да и в play-off у него была приличная статистика — 12 баллов (5+7) в 13 встречах. Хотя с тем же ЦСКА игра у Гусева откровенно не шла, и он ограничился одной результативной передачей.

В итоге со стороны руководства СКА последовали оргвыводы. Впрочем, там не стали церемониться даже с Яшкиным, который в решающих матчах сезона играл с травмой и поэтому не сумел показать свой привычный уровень. Он также покинул Санкт-Петербург и недавно принял приглашение казанского «Ак Барса». Понятно было, что и Гусев не останется без работы. При всех разговорах, что герой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане уже не тот и физически не соответствует требованиям современного хоккея, для КХЛ он по-прежнему звезда и находится еще в хорошем спортивном возрасте. Да, карьера в НХЛ у Гусева не сложилась и, судя по всему, уже не сложится. В лучшей лиге мира он выступал за «Нью-Джерси Девилс» и «Флорида Пантерс», но свою команду так и не нашел. А возможно, тут как раз дело в том, что для сверхскоростного энхаэловского хоккея Гусев, который никогда не был бегунком, пожалуй, и впрямь не подходит. При этом он до последнего момента не терял надежды все-таки реализовать себя за океаном, что вместе с тем мешало ему сосредоточиться на выступлении в КХЛ. Но в 31 год уже, наверное, не стоит питать иллюзий по поводу возвращения в НХЛ.

Гусев решил связать ближайшее будущее с «Динамо» и уже прибыл на тренировочный сбор. Нормальная предсезонная подготовка по идее должна помочь ему восстановить все свои компетенции и вернуться в число лучших бомбардиров КХЛ. Напомним, всего на счету Гусева 555 матчей в лиге и 512 очков (192+320) при общем показателе полезности «плюс 129». Конечно, не факт, что сотрудничество такого тонкого, техничного хоккеиста с командой, которая считается больше силовой, чем играющей, получится плодотворным и взаимовыгодным. Все же Гусеву нужны соответствующие партнеры, способные оценить полет его мысли и творить на льду.

Определенные сомнения, по всей видимости, есть с обеих сторон — не случайно динамовцы заключили соглашение с нападающим на один сезон. Однако, по словам спортивного директора московского клуба Алексея Сопина, «если все будет хорошо», бело-голубые готовы продлить контракт. В любом случае «Динамо» совершило мощный трансфер, который может заметно повысить атакующий потенциал команды.

Александр Ильин