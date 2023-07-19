Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Никита Гусев сменил род войск

Лучший бомбардир Игр в Пхёнчхане перебрался из Петербурга в Москву

Один из самых ярких игроков Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Никита Гусев подписал контракт с московским «Динамо». В прошлом сезоне он выступал за СКА из Санкт-Петербурга, в котором и стал в свое время звездой КХЛ. Несмотря на то что армейцы были недовольны игрой Гусева и в итоге решили расторгнуть с ним договор, в «Динамо» связывают с 31-летним нападающим большие надежды.

Никита Гусев может заметно повысить атакующий потенциал московского «Динамо»

Никита Гусев может заметно повысить атакующий потенциал московского «Динамо»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Никита Гусев может заметно повысить атакующий потенциал московского «Динамо»

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Такими суперзвездами по меркам КХЛ, как Никита Гусев, вообще-то не разбрасываются, тем удивительнее было наблюдать, как в СКА по ходу решающих матчей прошлого play-off сначала вывели авторитетного форварда из состава, а потом и вовсе досрочно разорвали с ним двухлетний контракт. Отношения Гусева с клубом, за который он выступал с 2015 года, а точнее, с новым главным тренером армейцев Романом Ротенбергом, испортились в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА. После третьего матча нападающий, уже бравший Кубок Гагарина в 2017 году, загадочным образом исчез из заявки и больше на льду не появлялся. А СКА, как известно, опять уступил столичным одноклубникам дорогу в финал.

Тогда история с отстранением Гусева от игр приняла скандальный оттенок. Ходили слухи, что у него возникли чуть ли не проблемы с режимом, которые якобы мешали ему набрать оптимальные кондиции. В принципе действительно Гусев провел прошлый сезон не лучшим образом. Прямо скажем, не блистал и оказался в тени лидера команды Дмитрия Яшкина. Правда, за лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата трудно было угнаться практически всем нападающим лиги. Тем более что Гусев пропустил предсезонку, пытаясь трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге, и присоединился к СКА только в ноябре. Тем не менее в 37 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 очков по системе «гол плюс пас» (23+26). Да и в play-off у него была приличная статистика — 12 баллов (5+7) в 13 встречах. Хотя с тем же ЦСКА игра у Гусева откровенно не шла, и он ограничился одной результативной передачей.

В итоге со стороны руководства СКА последовали оргвыводы. Впрочем, там не стали церемониться даже с Яшкиным, который в решающих матчах сезона играл с травмой и поэтому не сумел показать свой привычный уровень. Он также покинул Санкт-Петербург и недавно принял приглашение казанского «Ак Барса». Понятно было, что и Гусев не останется без работы. При всех разговорах, что герой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане уже не тот и физически не соответствует требованиям современного хоккея, для КХЛ он по-прежнему звезда и находится еще в хорошем спортивном возрасте. Да, карьера в НХЛ у Гусева не сложилась и, судя по всему, уже не сложится. В лучшей лиге мира он выступал за «Нью-Джерси Девилс» и «Флорида Пантерс», но свою команду так и не нашел. А возможно, тут как раз дело в том, что для сверхскоростного энхаэловского хоккея Гусев, который никогда не был бегунком, пожалуй, и впрямь не подходит. При этом он до последнего момента не терял надежды все-таки реализовать себя за океаном, что вместе с тем мешало ему сосредоточиться на выступлении в КХЛ. Но в 31 год уже, наверное, не стоит питать иллюзий по поводу возвращения в НХЛ.

Гусев решил связать ближайшее будущее с «Динамо» и уже прибыл на тренировочный сбор. Нормальная предсезонная подготовка по идее должна помочь ему восстановить все свои компетенции и вернуться в число лучших бомбардиров КХЛ. Напомним, всего на счету Гусева 555 матчей в лиге и 512 очков (192+320) при общем показателе полезности «плюс 129». Конечно, не факт, что сотрудничество такого тонкого, техничного хоккеиста с командой, которая считается больше силовой, чем играющей, получится плодотворным и взаимовыгодным. Все же Гусеву нужны соответствующие партнеры, способные оценить полет его мысли и творить на льду.

Определенные сомнения, по всей видимости, есть с обеих сторон — не случайно динамовцы заключили соглашение с нападающим на один сезон. Однако, по словам спортивного директора московского клуба Алексея Сопина, «если все будет хорошо», бело-голубые готовы продлить контракт. В любом случае «Динамо» совершило мощный трансфер, который может заметно повысить атакующий потенциал команды.

Александр Ильин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...