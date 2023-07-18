Правительство РФ отклонило инициативу Нижегородской области о «наливайках»

Правительство РФ направило отрицательный отзыв на проект поправок в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…», инициированный заксобранием Нижегородской области. Об этом на заседании комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма во вторник сообщил председательствующий Николай Упирвицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ Фото: Антон Спиридонов, Коммерсантъ

Господин Упирвицкий напомнил, что инициатива касается ограничений работы так называемых «наливаек» в жилых домах, и Нижегородская область давно выступает с подобными проектами. Такие рюмочные днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Эти заведения собирают нетрезвый контингент, который беспокоит жителей. Нижегородские депутаты просили дать регионам право самостоятельно ограничивать время, условия и места розничной продажи при оказании услуг общепита. Площадь питейных заведений в Нижегородской области уже ограничена 50 кв.м., продавать алкоголь запрещено на стороне жилого дома, где расположены подъезды. Однако владельцы «наливаек» переносят вход на другую сторону зданий, соблюдая закон.

«К сожалению, наши федеральные коллеги до конца не разобрались в этом вопросе, решение министерства-соисполнителя отрицательное», — посетовал депутат. Впрочем, комитетам Госдумы поручено организовать дискуссию по вопросу регулирования ограничений работы рюмочных.

Одновременно нижегородские депутаты поддержали схожую инициативу заксобрания Карелии.

Дополнительное регулирование торговли алкоголем в жилых домах Госдума РФ начала обсуждать в мае. В Федерации рестораторов и отельеров опасаются, что новые ограничения добавят рисков добросовестному бизнесу: в многоквартирных домах расположены 38% лицензированных ресторанов и кафе, многие из них будут вынуждены закрыться.

Владимир Зубарев