Зарубежные СМИ: Чем чревата отмена зерновой сделки?

Анкара получила от Киева предложение возобновить зерновую сделку без участия Москвы. Турция координирует вопрос с ООН, решения пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Накануне срок действия соглашения истек, и российские власти сообщили, что не намерены его продлевать. По крайней мере, до тех пор, пока западные страны не выполнят условия Москвы. Какими будут последствия произошедшего — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: United Nations / AP Фото: United Nations / AP

С этого момента Россия и Запад будут обвинять друг друга в срыве сделки, пытаясь убедить глобальный Юг в том, что неизбежный рост цен на продовольствие — не их вина, пишет The Guardian.

Источник издания в ООН сообщил, что совместный координационный центр, который работает с делегациями ООН, Турции, России и Украины над решениями о движении судов и проверках, сталкивается с растущим давлением со всех сторон. «На каждом этапе операции были недовольства — с тем, как корабли допускались к участию, как проверялись и прочее. Это всегда было политическое соглашение, а не юридическое, и без этой политической воли его не существует»,— добавил собеседник The Guardian.

Если приостановка продлится более нескольких дней, возобновить сделку будет невозможно. И это понимают все стороны, отмечает The Wall Street Journal. Киев готов экспортировать зерно и в таких условиях. Но с этим вряд ли согласны западные политики, которые опасаются эскалации.

Всего с момента подписания соглашения через Черное море безопасно перевезли почти 30 млн т сельскохозяйственных культур. И это действительно помогло снизить мировые цены на продовольствие по отношению к рекордным уровням, которых они достигли весной прошлого года. Однако в последние месяцы судоходный коридор почти пустовал — суда задерживали на этапе длительных проверок, напоминает Bloomberg.

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