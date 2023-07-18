На Украине задержано руководство «Айбокс банка» по делу о легализации $150 млн доходов подпольных казино

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что совместно с Бюро экономической безопасности провело расследование в отношении совладелицы и топ-менеджеров одного из банков Киева. Из пресс-релиза ведомства следует, что обвиняемые легализовали доходы подпольных онлайн-казино почти на 5 млрд гривен (около $150 млн).

Как сообщила СБУ, для реализации «преступной схемы» совладелец и топ-менеджеры зарегистрировали около 20 фирм, открывших счета в киевском банке. В назначении платежа они якобы указали оплату несуществующих товаров и услуг.

При этом в спецслужбе уточнили, что фигурирующий в деле банк лишили лицензии еще в марте 2023 года. О какой кредитной организации идет речь, не уточняется.

Двум топ-менеджерам и совладелице банка предъявлены обвинения по статьям о незаконной деятельности по проведению азартных игр и легализации доходов, полученных преступным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемых.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об «Айбокс банке», а обвинения предъявлены бывшей главе набсовета банка Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской. В марте прошлого «Айбокс банк» лишили лицензии из-за систематических нарушений: его обвиняли в отмывании доходов.

Лусине Баласян