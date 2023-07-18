Недолечившиеся от сибирской язвы тувинские пациенты вернулись по домам

Четверо пациентов, покинувших инфекционную больницу в Туве, где проходили курс лечения от сибирской язвы, найдены. Все они вернулись по домам в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района и городе Ак-Довураке, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Как писал «Ъ-Сибирь», об уходе пациентов из больницы минздрав сообщил 17 июля. Медики оценили их состояние как удовлетворительное. «Медицинскими работниками проведена беседа о недопустимости выхода за пределы своего жилища»,- уточнили в минздраве.

Первый случай заражения сибирской язвой в Туве был выявлен в конце июня. Диагноз поставили мужчинам, которые употребили в пищу мясо заболевшей лошади. В общей сложности было госпитализировано пять человек.

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Валерий Лавский