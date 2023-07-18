Четверо зараженных сибирской язвой жителей Тувы самовольно покинули больницу

В республиканской инфекционной больнице Тувы отказались от лечения и самовольно покинули медучреждение четыре пациента, госпитализированные из-за заражения сибирской язвой. На лечении находится один пациент, сообщил региональный минздрав.

«О факте отказа от лечения от особо-опасной инфекции направлено экстренное уведомление в управление Роспотребнадзора по республике», - уточняют в ведомстве.

Отмечается, что состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, однако в соответствие номами СанПин они могут быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции.

Главный внештатный инфекционист по Сибирскому федеральному округу и главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев, посетивший в июле региона, отметил, что признаки заболевания у пациентов с сибирской язвой были слабо выражены. «Определить инфекцию было достаточно сложно», - приводит его слова пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

«В настоящий момент очаг заражения сибирской язвой локализован», - отметили в управлении. Тем не менее ограничительные меры на территории очага инфекции продлены до 20 июля в связи падежом еще одной лошади, сообщили в минздраве Тувы.

Карантинные меры в республике были введены в Барун-Хемчикском районе и Ак-Довураке с 30 июня и до особого распоряжения. Заражение инфекцией было выявлено у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая, который 26 июня произвел забой лошади. Позже диагноз был поставлен еще четырем местным жителям.

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Лол