«Эффектная зона ресепшена украсила лобби»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какое решение для покупателей предлагает компания «Донстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Донстрой» Фото: Пресс-служба компании «Донстрой»

Входная группа — один из главных элементов нового жилого комплекса, на который обращают внимание потенциальные покупатели. Благоустройство, отделка других общественных зон, конечно, тоже важны. Но именно входная группа зачастую становится определяющим фактором, влияющим на решение о выходе на сделку. И компания «Донстрой», чьи проекты становятся хитами продаж, вновь подготовила красивое решение.

Эффектная зона ресепшена с девятиметровым водопадом украсила лобби клубного дома «Река-2» в Раменках. В парадном лобби площадью около 400 кв. м и потолками высотой 10 м разместятся приватные зоны с мягкой мебелью, детский клуб, а также колясочная и лапомойки для домашних питомцев.

Клубный дом «Река-2» — камерный проект в лучших традициях статусных городских особняков. Всего в доме 154 квартиры площадью от 57 м до 305 м. Для особо взыскательных клиентов есть уникальные пентхаусы с приватными входами. Лоджии и собственные террасы в квартирах будут на всех этажах. В ряде лотов предусмотрены камины.

Архитектурная концепция выдержана в стиле элегантной современной классики. Фасады дома по авторскому проекту от архитектора Павла Андреева будут выполнены из натурального камня. Особую загородную атмосферу во второй очереди создаст секретный двор-сад, в котором будут уютные зеленые зоны для тихого отдыха, неспешных прогулок и пространства для активного досуга.

Клубный дом «Река-2» активно строится. Готовность фасадов составляет 70%, идет монтаж системы отопления и инженерных сетей, заканчивается кладка внутренних стен и перегородок. Минимальная цена квартиры в «Реке-2» сегодня — 42 млн руб.