Puma вернулась в Краснодар

Компания Inventive Retail Group (IRG) 14 июля открыла мультибрендовый магазин спортивных товаров, в том числе покинувшей российский рынок торговой марки Puma, Amazing Red в Краснодаре. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK ТРЦ «Галерея» Фото: VK ТРЦ «Галерея»

«Наш магазин Amazing Red в городе Краснодаре открыт в ТЦ "Галерея", на 2-м этаже, время работы 10:00–22:00»,— говорится в сообщении.

По данным «Ъ», основу ассортимента в магазинах сети составят товары брендов Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics. Всего IRG планирует открыть 100 торговых точек в 20 городах РФ.

Сеть Puma приостановила работу в России весной 2022 года. В конце текущего года к работе местного отделения компании в качестве гендиректора в конце июня текущего года привлекли топ-менеджера Puma Nordic Мирослава Рыбу. В СМИ распространилось мнение, что новый глава российского отделения компании направит усилия на возобновление поставок товаров бренда в РФ.

Анастасия Донскова

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