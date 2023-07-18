Пострадавшие от засухи регионы Сибири обратились за помощью в заготовке кормов к соседям

Новосибирская и Омская области направили официальные обращения в адрес соседних регионов с просьбой о помощи в подготовке кормов для сельскохозяйственных животных на предстоящий сезон. Новосибирская область в этом году из-за засухи может недобрать почти 200 тыс. т кормов, в том числе 40 тыс. т сена, 70 тыс. т силоса и 80 тыс. сенажа, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. В целом в регионе о своей потребности в кормах заявили 134 сельскохозяйственных предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомством направлены обращения в Томскую область. «Также заготавливаем корма на естественных кормовых угодьях — например, в степной зоне Баганского района, вдоль лесных полос, болот и озер. Все ресурсы используются», - заявил министр.

Планируется в том числе использовать переходящие остатки кормов с прошлого года в объеме 7 центнеров.

Омская область также обратилась за помощью к соседям. Как рассказал глава регионального минсельхоза Николай Дрофа, соответствующие письма направлены в Тюменскую и Томскую области. Однако окончательная цифра по недостающему объему в Омской области не подсчитана, отметил чиновник.

Федеральное финансирование на закупку кормов не предусмотрено, сообщил Евгений Лещенко. Однако в Новосибирской области с 2020 года существует региональная программа субсидирования на заготовку кормов, объем которой, по его словам, в 2,5 раза превышает субсидии из федерального бюджета. «Не столь затратно приобретение кормов, сколько доставка. У нас предусмотрена субсидия на доставку кормов при условии введения в регионе режима ЧС», - прокомментировал он.

Сегодня по региональной программе субсидирование осуществляется до 70% от общего объема затрат. Однако регион вправе довести эту цифру до 95%. Соответствующие изменения правительство региона намерено ввести в октябре.

Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области введен с 10 июля.

В Омской области соответствующее решение принято 11 июля. Меры поддержки, по словам Николая Дрофы, будут приняты в конце августа, когда будет подсчитан размер ущерба.

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Лолита Белова

Лолита Белова