В Москве покончил с собой бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН Виталий Квашис

Бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Виталий Квашис совершил самоубийство. Его тело обнаружили в его квартире на западе Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Виталий Квашис

Фото: Автор неизвестен Бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Виталий Квашис

Фото: Автор неизвестен

По предварительной информации, смерть наступила 16 июля. 85-летний Квашис оставил предсмертную записку. Агентство уточняет, что последнее время он тяжело болел, другие подробности не приводятся. По данным Telegram-канала Shot, рядом с умершим нашли пистолет Макарова.

Виталий Квашис был заслуженным деятелем науки РФ, доктором юридических наук, профессором. Работал консультантом секретариата председателя Президиума СССР в течение семи лет. Также был экспертом комитета по безопасности Госдумы и экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы.

Лаура Кеффер