Novartis объявила об обратном выкупе акций на $15 млрд

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis отчиталась о сильных финансовых показателях по итогам второго квартала. На фоне этого производитель повысил собственный прогноз на год и объявил об обратном выкупе акций на $15 млрд.

По итогам квартала выручка компании выросла на 7%, до $13,6 млрд, а чистая прибыль — на 37%, до $2,3 млрд. По итогам же первого полугодия продажи достигли $26,6 млрд, что на 5% выше, чем в 2022 году, а прибыль выросла на 32% — $4,6 млрд.

Столь высокие показатели позволили Novartis уже во второй раз повысить собственный прогноз на 2023 год. Так, если раньше компания ожидала увидеть рост выручки по итогам года в районе 4–6%, то теперь — в районе 7–9%, а операционной прибыли — с 7–9% до 10–12%.

Компания подтвердила, что выделение подразделения по производству дженериков Sandoz в отдельную компанию было одобрено советом директоров и идет полным ходом, но до конца 2023 года оно останется в составе Novartis.

Наконец, компания завершила в прошлом месяце масштабную программу по обратному выкупу акций на $15 млрд и запускает еще одну такую же по объему, которая продлится до середины 2025 года.

Кирилл Сарханянц