Водитель автомобиля сбил молодого человека на электросамокате в Ижевске

Очередное ДТП с участием электросамоката произошло утром 17 июля на ул. Труда в Ижевске. Как сообщает ГИБДД Удмуртии, автомобиль Nissan Terrano, под управлением 62-летнего мужчины, сбил 18-летнего молодого человека на электросамокате, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы.

Напомним, ранее 17 июля глава Удмуртии Александр Бречалов призвал местные власти заняться регулированием использования электросамокатов из-за большого количества жалоб горожан на несоблюдение ПДД водителями этого транспорта.