В Москве полицейский по неосторожности выстрелил в коллегу

Московский полицейский ранил своего коллегу из оружия, тот был госпитализирован, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного МВД. Виновника отстранили от службы, ведется служебная проверка.

Инцидент произошел вчера, 17 июля. Управление внутренних дел по Северному административному округу проводит служебную проверку «по факту неосторожного обращения с табельным оружием». Другие подробности в ведомстве не привели.

По данным Telegram-канала Baza, двое полицейских дежурили у входа в Коптевский военкомат. Утверждается, что один из них, сержант Кащеев, «как-то неловко взялся за автомат Калашникова» и нечаянно выстрелил в напарника, сержанта Морозова. Пуля попала в его рацию и бронежилет, он получил легкое ранение в живот.

Лаура Кеффер