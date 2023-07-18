В Пермском крае умерла 15-летняя девушка, которую знакомый облил бензином и поджег

В больнице Пермского края умерла 15-летняя девушка, которую в начале июля подросток облил бензином и поджег. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном Минздраве.

Инцидент произошел 8 июля в Октябрьском районе Пермского края. В областной прокуратуре сообщили, что причиной стал конфликт подростков. Девушку госпитализировали с обширными ожогами, уже к 10 июля ее состояние ухудшилось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый арестован на два месяца.