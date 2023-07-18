«Ведомости»: Росгвардия получит все помещения, транспорт и спецтехнику спецназа «Гром»

Росгвардию, в подчинение которой из МВД перевели спецподразделение «Гром», получит все закрепленные за ним помещения, транспорт, технику, оборудование и специальные средства. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий указ, подписанный 16 июля.

Согласно ему, сотрудники «Грома» смогут продолжить службу в Росгвардии без перезаключения контрактов. Сотрудников спецназа, которые захотят продолжить служить в полиции, выведут за штат. Они могут рассчитывать на трудоустройство в других подразделениях МВД в индивидуальном порядке.

Спецподразделение «Гром» было создано в 2003 году для проведения силовых операций Госнаркоконтроля (впоследствии ФСКН). С 6 декабря 2016 года «Гром» действовал в составе МВД, зона его ответственности была расширена по всему спектру полицейского функционала.

О том, что «Гром» перевели из МВД в Росгвардию, накануне сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, бывший советник директора Росгвардии. Как утверждали источники «Ведомостей», не все офицеры «Грома» рады перспективе перехода в Росгвардию. Это якобы объясняется тем, что в статусе полицейского спецназа они были избавлены от дополнительной «муштры» и могли «без лишних формальностей» взаимодействовать с оперативными сотрудниками.

Лаура Кеффер